Среднесрочные перспективы цены нефти остаются умеренно позитивными - БКС Экспресс

Среднесрочные перспективы цены нефти марки Brent остаются умеренно позитивными, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Котировки нефти в ходе сессии вторника потеряли 4,4% на фоне рисков из Китая. Повышение экспортных квот на нефтепродукты было расценено рынком как признак слабого спроса внутри страны. Параллельно индекс доллара подскочил на 1,2%, оказывая дополнительное давление на сырьевые товары. Между тем в феврале-марте снижение добычи в России может совпасть с ослаблением антиковидных ограничений в Китае. Это может ужесточить баланс на нефтяном рынке и оказать повышательное давление на цены. Поэтому среднесрочно взгляд на нефть остается умеренно позитивным", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре.

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