Фондовый рынок РФ может сохранить позитивный настрой на текущей неделе - БКС Экспресс

Российский фондовый рынок в целом может сохранить позитивный настрой на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Первый торговый день года прошел на позитивной ноте, задавая оптимистичный настрой на всю неделю. Но обольщаться не стоит - в значительной степени повлияли краткосрочные факторы, в то время как среднесрочные риски никуда не исчезли. Оптимизм может сохраняться еще какое-то время, но устойчивым его пока не назвать. Тем более что внешний фон уже ухудшается, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи вышел из торгового диапазона последних недель и обозначил слом краткосрочного нисходящего тренда. Сигнал был сформирован при пониженных оборотах, поэтому к нему стоит относиться с определенным скепсисом. В случае подтверждения целью на среднесрочной дистанции будет уровень 2250 пунктов, хотя ограниченное сопротивление со стороны продавцов инструмент вполне может встретить в районе 2200-2210 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.