"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку сектора электроэнергетики на рынке акций РФ

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку сектора электроэнергетики на российском рынке акций ввиду повышения тарифов и привлекательной дивидендной доходности

"4 января 2023 года - последний день для покупки акций региональных электросетевых компаний под выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Выделяем акции "Россети Центр" (дивидендная доходность составляет 10,6%), "Россети Центр и Приволжье" (12,2%), "МРСК Урала" (9,6%), "Россети Московский регион" ("МОЭСК") (8,4%). Сохраняем позитивный взгляд на сектор электроэнергетики благодаря повышению тарифов и привлекательной дивидендной доходности", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.