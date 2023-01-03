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03 января 2023 года 17:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Barrick Gold с целью $21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Barrick Gold с целью $21 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,12%, стоп-приказ: $16,99, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Золото продолжает пробивать сопротивления, и для трендовых инвесторов видится логичным открытие длинных позиции в компаниях-золотодобытчиках, обладающих более высоким beta коэффициентом по отношению к базовому активу (падает быстрее рынка, но и растет быстрее). Последние корпоративные новости (комментарии СЕО) позволяют предположить потенциальные проекты в Индонезии, где компания до сих пор не представлена. С нашей точки зрения, когда все участники выйдут с новогодних каникул, высока вероятность отработки этой новости в котировках. Плюс акции эмитента предлагают неплохую альтернативу российским компаниям ("Полюс" и Polymetal), перспективы юридических структур которых пока неясны", - пишут эксперты. "С технической точки зрения по акции формируется среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью $21 и выше. При объеме позиции в 9,54% и выставлении стоп-заявки на уровне $16,99 долл. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КАНАДА-BARRICK/GOLD-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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