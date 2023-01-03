"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 70 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,42%, стоп-приказ: 55 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена акций дважды отбилась от уровня 55-60 рублей и в случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя, вероятно, сможет продолжить рост с целью 70 рублей. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 55 рублей риск на портфель составит 0,35%", - указывают аналитики.

АК "АЛРОСА" - российская горнорудная компания с государственным участием, крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится 95% российской и почти 28% мировой добычи алмазов. Эмитент добывает и реализует алмазы ювелирного качества и технического назначения, а также производит и продает бриллианты и алмазные порошки. Более 90% продаж алмазов "АЛРОСА" приходилось на внешний рынок.

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