Вероятны умеренно позитивные торги на рынке акций США во вторник - Freedom Finance Global

Первая торговая сессия американского фондового рынка в 2023 году ожидается умеренно позитивной, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"Предстоящая во вторник сессия ожидается умеренно позитивной и в рамках двухнедельного продолжения бокового тренда, поскольку каких-то существенных драйверов для повышенной волатильности не было зарегистрировано. Выходящие финальные данные индекса PMI в производстве, как заложено рынком, останутся без изменений, а изменения в строительных расходах по большей части имеют секторальное значение, чем общерыночное, - пишет эксперт, - Статистически за последние 25 лет в 15 из 25 случаев котировки в первый торговый день в году двигались в пределах стандартного отклонения среднедневной волатильности, при этом в 18 из 25 случаев динамика была противоположного знака относительно последнего торгового дня в предыдущем году".

Тем не менее, указывает Глинянов, общие рыночные настроения остаются достаточно угнетенными, поскольку американские стратеги по процентным ставкам в основном ожидают, что казначейские облигации продолжат свое недавнее ралли, что приведет к снижению доходности и углублению кривой во второй половине 2023 года, пока условия на рынке труда смягчаются, а инфляция снижается.

"Осцилляторы находятся в нейтральной зоне и не подают четких сигналов. Индекс S&P500 нашел локальную поддержку на уровне 3800 пунктов, однако равновесие выглядит достаточно хрупким на фоне пониженных объемов торгов. 20-дневная скользящая средняя находится в зоне пересечения 50- и 100-дневной средней, что говорит пока что о продолжении перевеса "медвежьих" настроений", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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