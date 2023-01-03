Курс пары евро/доллар может подняться до 1,12 в 2023г - ПСБ

Курс пары евро/доллар может подняться до уровня 1,12 в текущем году на фоне ожидаемого роста ставок ФРС США и ЕЦБ, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ожидаем ослабления доллара к мировым валютам в 2023 году. Этому будут способствовать уход нервозности в отношении мировой экономики, сужение разницы в ключевых ставках в США и Европе, а также потенциал повышения ключевой ставки ФРС (ждем ее повышения до уровня 5%). Ввиду запаздывающих действий ЕЦБ допускаем подъем базовой ставки в Европе до 3,5-4% с текущих 2,5%. Ждем, что фактор ставок позволит паре евро/доллар подняться до отметки 1,12. Оптимистично мы смотрим и на юань: ожидаемое ускорение экономики КНР может привести пару юань/доллар к отметке 6,68 к концу текущего года", - пишут эксперты в обзоре.

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