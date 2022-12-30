"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям VanEck Gold Miners ETF с целевой ценой $33,9 за штуку на декабрь 2023г, что предполагает потенциал роста 17,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во время рецессий и стагфляции. Ожидаемое завершение цикла подъема ставок центробанками развитых стран в следующем году и выход Китая из тупика политики "нулевой терпимости" могут стать драйверами роста цен на золото. Акции биржевого фонда VanEck Gold Miners ETF, инвестирующего в акции широкого списка глобальных золотодобывающих компаний, по нашей оценке, имеют неплохой потенциал роста на 2023г", - пишут аналитики.

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний. В состав фонда входят акции 49 эмитентов из компаний золотодобывающей отрасли. При этом фокус делается на бумаги эмитентов из Канады и США, на которые приходится более 68% вложений.

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