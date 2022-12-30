Beluga Group - фаворит в потребсекторе РФ - "Мои Инвестиции"

Beluga Group - фаворит в потребительском секторе РФ секторе благодаря замещению иностранных брендов, развитию собственной розницы и стабильной дивидендной политике, говорится в комментарии телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Beluga Group стала бенефициаром ухода иностранных производителей спиртных напитков, нарастив продажи и укрепив свои позиции. Ожидаем сохранение хороших темпов роста выручки в 2023г благодаря продажам через розничный канал, а также стабильный уровень прибыльности. Beluga Group - наш фаворит в потребительском секторе благодаря замещению иностранных брендов, развитию собственной розницы и стабильной дивидендной политике (потенциальная дивидендная доходность за 2023г - 9,8%)", - пишут эксперты.

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