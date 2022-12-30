"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $98,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целевой ценой $98,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $80,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению экспертов, существенное снижение котировок бумаг Amazon в последние недели вернуло им привлекательность. В 2022г капитализация Amazon оказалась под давлением замедления роста выручки и ухудшения рентабельности. Аналитики считают, что в 2023г инициативы по повышению эффективности, а также контроль над капитальными расходами позволят компании улучшить рентабельность и вернуть свободный денежный поток к положительным значениям.

"С технической точки зрения после существенной коррекции акции стабилизировались и формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $80,5 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - отмечается в комментарии.

Amazon - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары и предоставляет сервисы сторонним продавцам. Кроме того, Amazon является крупным игроком на рынке облачных решений.

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