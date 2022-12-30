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30 декабря 2022 года 15:55
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Rio Tinto с целью $78
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Rio Tinto с целевой ценой $78 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Цены на металлы продолжат демонстрировать волатильность ввиду растущих опасений по поводу рецессии, однако низкий уровень запасов сырьевых товаров будет выступать в поддержку их котировок. Высокая диверсификация активов позволяет Rio минимизировать ценовые риски и получать более высокие финансовые результаты по сравнению с сопоставимыми компаниями. Rio характеризуется сильными балансовыми показателями, поддерживает минимальный долг и значительный запас капитала. Эксперты Reuters прогнозируют, что операционная и чистая маржа Rio в 2023г составят 46% и 23% против 11% и 8% в среднем по рынку. Мы придерживаемся "бычьего" взгляда на акции RIO и уверены в позитивных долгосрочных перспективах компании", - пишет эксперт Сергей Пигарев. Австралийско-британская Rio Tinto (RIO) является одной из крупнейших глобальных металлургических корпораций с диверсифицированным портфелем предприятий, занимающихся добычей железной руды, алюминия, меди, а также других важнейших минералов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: АВСТРАЛИЯ-RIO/TINTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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