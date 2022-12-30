S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3920п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3920 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"После однодневного роста S&P 500 находится на пути к завершению трехнедельной нисходящей динамики. Несмотря на "бычье" движение в ходе сессии 29 декабря, S&P 500 закрылся ниже уровня 3850 пунктов, где он буксовал с середины декабря. Таким образом, 2022-й стал годом без рождественского ралли: когда оно должно было стартовать, бенчмарк находился на отметке 3822 пунктов, а сессию 29 декабря завершил на уровне 3849", - пишет эксперт.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание на переток капитала из "стоимости" в "рост" после 10 сессий движения средств инвесторов в противоположном направлении. В последний раз столь длительно участники торгов перекладывались из "роста" в "стоимость" в апреле-мае 2021 года, напоминает Кононов.

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