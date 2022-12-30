"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank класса H с целевой ценой HKD5,64 на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 16,2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса China Construction Bank (CCB). В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране. Это будет поддерживать финпоказатели CCB, учитывая сильные позиции банка в секторе. Акции CCB выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста", - пишет эксперт Игорь Додонов.

China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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