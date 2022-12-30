Весомых оснований для изменения ставки ЦБ РФ в 2023г пока нет - ПСБ

Весомых оснований для изменения ключевой ставки Банка России в течение 2023 года в настоящее время не видно, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Инфляция в первом квартале 2023 года приблизится к таргету ЦБ РФ, а в начале второго квартала может опуститься заметно ниже за счет эффекта высокой базы 2022 года и ограниченности спроса. Однако продолжительный бюджетный дефицит и быстрый рост рублевой массы в условиях ослабления рубля будут способствовать умеренному повышению инфляционного фона во 2П23 с возвратом ИПЦ к 7,5% г/г, - отмечают эксперты в обзоре. - В таких условиях Банк России, скорее всего, будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне. По крайней мере, на данный момент весомых оснований для изменения ставки в течение 2023 года мы не видим: среднесрочные инфляционные риски остаются высокими и способны нивелировать фактор падения инфляции в начале года, явных угроз стабильности финансового сектора и экономики пока нет".

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