Перспективы нефтяных котировок на начало 2023г в целом неплохие - "Финам"

Перспективы нефтяных котировок марки Brent на начало следующего года в целом неплохие, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цены на нефть завершают декабрь не на месячных минимумах, поскольку ожидания увеличения количества поездок в отпуск в КНР и санкции на продажу нефти и нефтепродуктов из России поддерживают их. Но, как мы видим, сильной динамики в нефти пока нет, поскольку снижение потребления из-за ухудшения экономической ситуации компенсирует дефицит предложения. При этом созданы неплохие перспективы на начало следующего года, ближайший рубеж сопротивления по нефти марки Brent проходит в районе $90 за баррель", - пишет эксперт в обзоре.

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