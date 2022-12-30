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30 декабря 2022 года 13:02

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций сталелитейных компаний РФ

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций российских сталелитейных компаний.

"Ожидаем сезонное замедление продаж стального проката на российском рынке в зимние месяцы. При этом увеличение экспорта для замещения выбывающих из-за сезонности объемов внутренних поставок маловероятно на фоне санкций на российскую сталь", - указывают эксперты в обзоре.

"По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь "ММК" по мультипликатору EV/EBITDA 23 торгуется ниже остальных: 1,2х против 3,6х у "НЛМК" и 4,1x у "Северстали". Дисконт в оценке акций "ММК" по EV/EBITDA составляет 65-70% к бумагам "НЛМК" и "Северстали", что выше исторического уровня в 30-40%, - пишут аналитики в материале. - Из-за ослабления курса рубля текущая премия в ценах на сталь на внутреннем рынке сократилась с ~$200/тонну до ~$70/тонну, но остается выше исторических уровней ~$30/тонну. Это поддерживает более высокую маржинальность компаний, ориентированных на локальный рынок. Мы продолжаем позитивно смотреть на акции российских сталелитейных компаний. С учетом недавнего укрепления рубля и корректировки и переоценки их акций мы считаем наиболее привлекательными бумаги "ММК" и "НЛМК". Однако акции "Северстали" также выглядят интересными. Ближайшим драйвером может быть публикация операционных результатов компаний за IV квартал в феврале 2023 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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