ЦБР может вернуться к снижению ставки во 2К23 - Freedom Finance Global

Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки во втором квартале 2023 года, к концу следующего года ее уровень может составить 6-6,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Министр финансов России Антон Силуанов 29 декабря заявил в интервью, что по итогам 2022 года потребительская инфляция составит 12% г/г, хотя ранее в ведомстве ожидали более существенного роста. В настоящее время прогноз Минфина выглядит более оптимистичным в сравнении с оценкой Банка России и консенсусом аналитиков, которые ожидают увеличения ИПЦ на 12-13%. Если этот прогноз реализуется, то инфляции 2022 года удастся не обновить антирекорд России с начала XXI века, установленный в кризисном 2015 году, года темпы роста цен составили 13%", - отмечает эксперт в комментарии.

Данные Росстата о потребительской инфляции за декабрь и полный 2022 год будут опубликованы после новогодних праздников, но, согласно предварительной статистике, во второй половине декабря недельная инфляция стала замедляться после краткосрочного роста в начале месяца. "Если эта тенденция окажется устойчивой и по итогам 2022 года темпы роста цен действительно не превысят 12%, можно будет предположить, что повышение тарифов ЖКХ не оказало сильного влияния на инфляционные ожидания и фактическую инфляцию в России. Из этого следует, что в январе и феврале 2023 года темпы роста цен замедлятся даже несмотря на то, что традиционно этот период России сезонно характеризуется повышенной инфляцией", - указывает Мильчакова.

"При снижении ИПЦ в начале 2023 года Банк России может рассмотреть возможность уменьшения ключевой процентной ставки. По нашему мнению, решение о смягчении монетарных условий в России вряд ли будет принято на февральском заседании, но это не исключено во II квартале. К концу следующего года Банк России может понизить ключевую ставку до 6-6,5%", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.