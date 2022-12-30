Динамика рубля в 2023г будет определяться в основном российским экспортом - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика курса рубля по отношению к доллару США в следующем году будет определяться в первую очередь процессом восстановления российского экспорта, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Влияние возобновившихся покупок валюты в рамках бюджетного правила на рубль в текущих условиях будет ограниченным. В целом у курса пары USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 70 руб./$1 в первом квартале 2023 года при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов", - пишут эксперты в комментарии.

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