Предпочтения потребсектора рынка РФ в 2023г - бумаги Магнита и X5 - ПСБ

Инвесторам стоит отдать предпочтение в потребительском секторе российского рынка бумагам "Магнита" и X5 Retail Group в следующем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фактор поддержки со стороны высокой инфляции в 2023 году будет менее выражен (ждем более низких цен). На этом фоне результаты ритейла могут быть слабее, чем в 2022 году. В условиях нестабильной ситуации в экономике лучше будут смотреться компании, ориентированные на удовлетворение базовых потребительских предпочтений - продуктовый ритейл, причем развивающий формат жестких дискаунтеров. Полагаем, что процессы консолидации в отрасли продолжатся", - отмечают эксперты в обзоре.

"Магнит" продемонстрировал уверенные операционные и финансовые результаты в 2022 году, при этом имеет высокий уровень ликвидности, который может быть направлен на выплату дивидендов, - указывают аналитики. - X5 - лидер рынка продуктового ритейла, бенефициар консолидационных процессов в отрасли. Финансовый профиль компании стабилен за счет активного развития востребованных в кризис форматов. Эмитент может вернуться к выплате дивидендов, если решит вопрос с перегистрацией из иностранной юрисдикции, благо высокий денежный поток это позволяет".

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