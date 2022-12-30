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30 декабря 2022 года 10:51
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 32 руб
БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 26,2-26,5 рублей, потенциальная доходность: 22%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля", - отмечает эксперт Евгений Калянов. Аналитик указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента: - Высокий курс доллара на закрытие года обеспечит благоприятные условия для конвертации экспортной выручки и валютной переоценки запаса денежных средств компании в размере $52 млрд. - Фиксация высоких доходов предполагает значительные дивидендные выплаты. Дивидендная доходность по выплатам летом составила около 14,3%. При текущих уровнях курса доллара доходность по следующим дивидендам прогнозируется в диапазоне 12-21%. - Прорыв боковика будет позитивным сигналом, выход из зоны консолидации ожидаемо приведет к продолжению тенденции роста. Отмечает Калянов и возможные риски: - Возобновление укрепления рубля к доллару. - Долгосрочный потенциал роста бизнеса может сдерживаться ограниченным портфелем новых проектов. - Влияние эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов и ценового потолка на углеводороды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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