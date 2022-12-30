Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Caterpillar в связи с существенным потенциалом снижения их котировок (в течение следующих двух месяцев на 16,5%, до $203 за штуку), сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Стоп-лосс", по мнению аналитиков, можно установить на отметке $261,5 за штуку.

Эксперт Сергей Глинянов приводит следующие возможные для такой ситуации факторы:

- Ухудшение конъюнктуры на строительным рынке США.

- Пессимистичный прогноз капитальных расходов в добывающем секторе.

- Сравнительная и фундаментальная оценки находятся на высоких уровнях. "Согласно нашей модели Caterpillar торгуется выше своей справедливой стоимости на 15-20%. В сравнении с ближайшими конкурентами, включая зарубежные аналоги, оценки компании завышены. Равновзвешенная сравнительная оценка указывает на потенциал снижения котировок на 13%", - пишет аналитик.

- "Бычий" импульс в акциях эмитента угасает с начала ноября, более месяца котировки оставались в боковике. "Их цена достигла максимума с июня 2021 года, и этот уровень может выступить серьезным сопротивлением ввиду отсутствия выраженных драйверов роста, а также с учетом общерыночных ожиданий рецессии. За 20 лет без учета экстремальных доходностей январь является вторым из худших, а за 10 лет и самым неудачным месяцем для акции", - отмечает Глинянов.

Caterpillar производит и продает строительное и горнодобывающее оборудование, двигатели, работающие на дизеле и на природном газе, а также промышленные газовые турбины.

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