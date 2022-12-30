Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется вблизи текущих уровней в пятницу - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется вблизи текущих отметок в течение торговой сессии в пятницу, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Торговая активность в четверг была низкой (в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 17 млрд руб. - это минимум с мая). Вероятно, в пятницу, в последнюю сессию года, активность участников будет еще ниже. В "голубых фишках" нас ждут нейтральные движения. В этих условиях индекс Мосбиржи, скорее всего, останется вблизи текущих отметок. В то же время в "третьем эшелоне" могут сохраняться сильные движения без новостей. Угадать такие движения заранее невозможно. Трейдеры ищут их внутри дня, отслеживая любые объемные импульсы в неликвидных бумагах", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Ключевым фактором поддержки рынка акций в среднесрочной перспективе выступают притоки ликвидности от дивидендов нефтяников и ряда других компаний, указывает Карпунин. В частности, инвесторам уже начали поступать выплаты от "ЛУКОЙЛа". "В начале января приток ликвидности может обеспечить подъем индекса Мосбиржи к верхней границе среднесрочного коридора. Она сейчас расположена около 2250 пунктов и выступает основным техническим сопротивлением. В текущей ситуации удержание длинных позиций по рынку в целом оправданно", - пишет эксперт.

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