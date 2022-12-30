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30 декабря 2022 года 09:20
Вероятна позитивная динамика торгов на рынке акций РФ в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Вероятна позитивная динамика на российском рынке акций в последний торговый день 2022 года, активность инвесторов при этом будет весьма низкой, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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