Акции EQT имеют высокий потенциал роста на горизонте нескольких месяцев - Freedom Finance Global

Акции EQT Corp. имеют высокий потенциал роста на горизонте нескольких месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

На взгляд эксперта, факторы роста следующие:

- снижение долга;

- возврат средств акционерам;

- изменение ситуации на рынке природного газа;

- низкая оценка газодобывающих компаний.

Аналитик инвесткомпании подчеркивает, что на текущий момент отраслевые эмитенты имеют низкие оценки по мультипликаторам. Это связано с более высоким уровнем долга и меньшими выплатами акционерам в сравнении с нефтяными компаниями. Сокращение долга и наращивание выплат акционерам в 2023 году может привести к существенной переоценке в пользу газодобытчиков, уверен Пигарев.

"Акции EQT могут реализовать 20%-й потенциал роста от текущих котировок, - указывает эксперт. - При этом риски ухудшения финансовых результатов минимальны благодаря высокому уровню хеджа".

EQT Corporation - один из крупнейших американских газодобытчиков. Более 90% выручки эмитента приходится на газ.

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