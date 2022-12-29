Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-80 руб./$1 в ближайшее время - "Солид Брокер"

Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 70-80 руб./$1 в ближайшее время - фактор налогового периода уже себя исчерпал, а данный коридор должен компенсировать бюджету РФ провалы в нефтегазовых доходах, считают аналитики "Солид Брокер".

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