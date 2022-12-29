"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank класса H

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 5,64 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса эмитента. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране. Это будет поддерживать финпоказатели банка, учитывая сильные позиции банка в секторе. Акции China Construction Bank выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны. На него приходится примерно 9% активов банковского сектора КНР, розничная сеть состоит из 14,5 тыс. отделений на территории страны, в которых работают почти 350 тыс. сотрудников. Клиентами банка являются 726 млн физических лиц и 8,9 млн юридических лиц.

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