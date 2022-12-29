Курс рубля останется на уровне 72 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США останется на уровне 72 руб./$1 в последние торговые дни текущего года, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

Курс национальной валюты в первом квартале 2023 года, вероятно, постепенно закрепится в коридоре 69-72 руб./$1, прогноз на конец следующего года - 75-80 руб./$1, указывают эксперты.

"Мы ждем, что в 2023 году санкции (эмбарго, "потолок") и реакция на них России поддержат цены на мировом энергетическом рынке (среднегодовая цена Urals составит $63 за баррель); физические объемы экспорта просядут, но не настолько чтобы радикально уменьшить внешнеторговый профицит ($170 млрд против рекордных $280 млрд в этом году); восстановление импорта будет идти медленно; процесс девалютизации экономики РФ продолжится, но его активная фаза завершится к середине года. Это значит, что предложение валюты на рынке сократится, но навес экспортной выручки останется значимым. Спрос на валюту вырастет, особенно во втором полугодии", - пишут аналитики в обзоре.

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