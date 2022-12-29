Значимых драйверов роста у котировок акций Аэрофлота пока нет - "Велес Капитал"

Значимых драйверов для повышения у котировок акций "Аэрофлота" пока нет, бумаги в целом сохраняют краткосрочную и среднесрочную слабость, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Бумаги "Аэрофлота" - одни из лидеров роста на торгах в четверг. Глава компании при этом накануне заявил о запланированном выходе на положительный финансовый результат в 2022 году, но предупредил, что показатели компании может скорректировать валютная динамика. "Аэрофлот" также подал заявку на получение сертификата разработчика авиатехники, - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии. - С технической точки зрения бумаги эмитента в целом сохраняют краткосрочную и среднесрочную слабость, что пока не позволяет ожидать их значительной прибыльности для "быков". Так, акции расположены ниже сопротивления 24,50 руб., при закреплении выше которого можно ожидать скачка в район 25 руб. и проверки на прочность среднесрочного "медвежьего" тренда с перспективой возвращения выше 26 руб. Указанная отметка может стать переломным моментом в том числе для долгосрочного тренда. Значимых драйверов для повышения у "Аэрофлота", однако, все еще нет, и поэтому ожидать уверенного восстановления пока не приходится: на данный момент скорее можно говорить о преобладании рисков тестирования декабрьского минимума 23,70 руб."

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