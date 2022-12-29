Существенная девальвация рубля в 2023г маловероятна - "Тинькофф Инвестиции"

Существенная девальвация рубля в 2023г маловероятна, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Рубль может продолжить тяготеть к укреплению в условиях торгового профицита (пускай и сокращающегося) и отсутствия эффективного бюджетного правила, - полагают эксперты. - Главные риски для отечественной валюты - рост дефицита госбюджета и падение нефтяных котировок. Однако даже с учетом этих рисков мы не ждем существенной девальвации рубля в 2023 году. По нашим оценкам, она будет умеренной и постепенной - до уровня около 67-70 руб./$1 в первом полугодии 2023-го и 70-73 руб./$1 во втором".

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