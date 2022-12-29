Транснефть и ЛУКОЙЛ - фавориты в нефтегазовом секторе на 2023г - Sber CIB

Аналитики Sber CIB выделяют в качестве фаворитов нефтегазового сектора РФ на 2023г акции "ЛУКОЙЛа" и "Транснефти", отмечается в комментарии инвестбанка.

"Бизнес "Транснефти" не зависит от цен на нефть, и объёмы прокачки нефти существенно не пострадают ни от эмбарго на российскую нефть, ни от введения "потолка" цен, - указывают эксперты. - Существующих мощностей компании хватит для гибкого перераспределения потоков нефти и нефтепродуктов. Кроме того, тарифы на прокачку индексируются на уровень ожидаемой инфляции: в декабре 2022г запланировано их повышение на 6%".

"ЛУКОЙЛ", в свою очередь, вернулся, наконец, к распределению прибыли среди акционеров и объявил о выплате финального дивиденда за 2021г и первую половину 2022г. "Финансовые результаты компании растут благодаря современным НПЗ в России, производящим продукты с высокой добавленной стоимостью, - отмечается в комментарии. - Кроме того, НПЗ меньше подвержены риску снижения загрузки в случае логистических проблем с экспортом российской нефти. Компания при этом сохраняет доступ к высокомаржинальному европейскому рынку".

"2022 год стал самым прибыльным для нефтяных компаний, несмотря на потрясения, - резюмируют стратеги Sber CIB. - Поддержку финансовым показателям компаний обеспечили высокие цены на нефть в рублях, а маржа нефтепереработки увеличилась из-за роста мировых цен на бензин и дизельное топливо. В 2023г главными драйверами для отрасли станут высокие цены на газ, а также успешность переориентации экспортных потоков на новые рынки".

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