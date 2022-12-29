Ставка ФРС может достигнуть 5% к концу 2023г - Инвестбанк Синара

Ключевая процентная ставка ФРС США может оказаться на уровне 5% к концу следующего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара"

"Состояние американской экономики продолжает вызывать у инвесторов беспокойство, даже несмотря на сильные макропоказатели и состояние рынка труда. Индекс доверия потребителей в США в декабре достиг максимума за 8 месяцев. Консенсус-прогноз рынка предполагает слабоположительную динамику ВВП в 2023 году, что мы считаем слишком консервативной оценкой. Не прогнозируем рецессии в экономике США в следующем и ожидаем ее роста примерно на 1%. Мы также полагаем, что инфляция по итогам 2023 года снизится до 4%, а ставка ФРС по верхней границе достигнет 5%", - указывают эксперты в комментарии.

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