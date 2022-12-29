ЛУКОЙЛ - фаворит нефтегазового сектора в 2023г - "Тинькофф Инвестиции"

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" выделяют в качестве фаворита нефтегазового сектора РФ на 2023г акции "ЛУКОЙЛа", отмечается в комментарии инвестбанка.

Нефтегазовая отрасль, по оценке экспертов, находится в интересной позиции: с одной стороны, в мире энергетический кризис из-за политической ситуации, что поддерживает высокие цены на нефть и газ. С другой стороны, рецессия в США и Европе - это большой риск для спроса на нефть в глобальном масштабе, который может перевесить все вышесказанное. По мнению аналитиков, пока что ожидать резкого падения цен на энергоносители не стоит (в отличие от других сырьевых товаров, у которых ценообразование более рыночное), однако период, когда нефтегазовая отрасль обгоняет по доходности другие, может скоро закончиться.

"Для российских компаний все еще сложнее - они не могут в полной мере получить выгоду от энергетического кризиса, - отмечается в комментарии. - Европейские регуляторы устанавливают ценовой потолок для российской нефти, отказываются от газа, арестовывают зарубежные активы компаний, а российские власти непредсказуемо повышают налоги на отрасль. В таких условиях довольно трудно обосновать долгосрочные инвестиции в нефтегазовый сектор, и единственное, что привлекает инвесторов сейчас, - это краткосрочная доходность, а именно дивиденды. Компании, которые смогут дать высокую доходность, будут, скорее всего, в лидерах роста в 2023 году".

Так, в 2022г "ЛУКОЙЛ" заплатил дивиденды, которые оказались ниже ожиданий рынка. По мнению аналитиков, компания может исправиться в 2023г, когда логистические цепочки и операции перестроятся под новую реальность и потребность в денежных потоках станет меньше.

"Газпром", на взгляд экспертов, ожидает неинтересный 2023г: компания, скорее всего, заработает намного меньше на экспорте газа, чем в 2022г, и будет обязана заплатить повышенные налоги на добычу. Не исключено, что Минфин снова захочет использовать НДПИ на газ как метод изъятия дополнительных налогов в случае роста дефицита бюджета. Поэтому акции "Газпрома", скорее всего, будут балластом для всего индекса Мосбиржи в 2023г, подчеркивают стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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