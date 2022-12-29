.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтегазовый сектор РФ может встретиться с новой волной падения в 2023г - "Русс-Инвест"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 декабря 2022 года 11:10
Нефтегазовый сектор РФ может встретиться с новой волной падения в 2023г - "Русс-Инвест"
Нефтегазовый сектор РФ может встретиться с новой волной падения в 2023г, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Если в перспективе на товарно-сырьевом рынке приключится ещё один виток снижения стоимости нефти, равнозначный тому, который мы наблюдали осенью 2022г, то ждать роста стоимости акций российских нефтегазовых компаний будет трудно, - полагает эксперт. - Мы, правда, пока совершенно не наблюдаем влияния механизма "price cap" на рынок и стоимость сырья, но в начале 2023г этот механизм себя явно проявит". Эксперт инвесткомпании считает, что нефтегазовый сектор РФ ещё может встретиться с очередной волной падения капитализации основных компаний сектора в следующем году. Это предполагает, что акции таких компаний, как "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и другие, смогут снова "нырнуть" к минимальным значениям, установленным ими в 2022г. "Для акций компании "Роснефти" есть перспектива упасть до уровней в 250-300 рублей, что скажется на всей капитализации рынка акций в Москве, - прогнозирует Блинов. - В совокупности с акциями "ЛУКОЙЛа" падение котировок акций "Роснефти", а также и с другими акциями нефтегазового сектора, может привести к падению индекса Мосбиржи до уровней на отметках в 1666,61 - 1777,71 пункта. При этом стоит отметить, что техническая картина общей динамики акций "Роснефти" выглядит несколько привлекательнее, чем техническая картина динамики акций "ЛУКОЙЛа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
29 декабря 2022 года 19:03
Акции EQT Corp. имеют высокий потенциал роста на горизонте нескольких месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. На взгляд эксперта, факторы роста следующие: - снижение долга; - возврат средств акционерам; - изменение ситуации на рынке природного газа; - низкая оценка... читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:52
Вероятное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году будет негативным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном, полагают аналитики Sber CIB. "Несмотря на то, что текущие темпы инфляции в России остаются умеренными, инфляционные риски в следующем году высоки. Это... читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:28
Среднегодовая цена нефти Brent составит $84/барр. в 2023г против $99/барр. в 2022г, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Это является достаточно высоким уровнем при условии рецессии в развитых экономиках. Однако эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты вкупе с действиями... читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:00
Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 70-80 руб./$1 в ближайшее время - фактор налогового периода уже себя исчерпал, а данный коридор должен компенсировать бюджету РФ провалы в нефтегазовых доходах, считают аналитики "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.29 декабря 2022 года 17:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 5,64 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно... читать дальше
.29 декабря 2022 года 17:01
Курс рубля по отношению к доллару США останется на уровне 72 руб./$1 в последние торговые дни текущего года, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ). Курс национальной валюты в первом квартале 2023 года, вероятно, постепенно закрепится в коридоре 69-72 руб./$1, прогноз на конец... читать дальше
.29 декабря 2022 года 16:37
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ConocoPhillips с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,27%, стоп-приказ: $121, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общая нисходящая тенденция по нефти не... читать дальше
.29 декабря 2022 года 16:12
Индекс S&P 500, скорее всего, останется на уровне 3900 пунктов по итогам текущего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". Также эксперты отмечают, что рынок акций США выглядит переоцененным в их базовом сценарии. "По нашим оценкам, консенсус-прогнозы закладывают премию за риск... читать дальше
.29 декабря 2022 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Polymetal с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,94%, стоп-приказ: 340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Падение капитализации в несколько... читать дальше
.29 декабря 2022 года 15:24
Значимых драйверов для повышения у котировок акций "Аэрофлота" пока нет, бумаги в целом сохраняют краткосрочную и среднесрочную слабость, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Бумаги "Аэрофлота" - одни из лидеров роста на торгах в четверг. Глава компании при этом накануне заявил о... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.