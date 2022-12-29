Нефтяные цены, вероятно, останутся около $83/барр. на торгах в четверг - Sber CIB

Нефтяные цены, вероятно, смогут остаться вблизи текущих значений - уровня в $83 за баррель - на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB. Негативные факторы будут компенсированы снижением запасов нефти в США на 1,3 млн баррелей, по данным Американского института нефти (API), отмечают они.

Активность на рынке ОФЗ в последние торговые дни года, скорее всего, будет низкой, а котировки стабильными, полагают в инвестбанке.

Если рубль ослабнет до уровня выше 72,6 руб./$1, недавнего локального максимума по USD/RUB, это будет говорить об отсутствии достаточной поддержки рубля и его возможном дальнейшем ослаблении до конца года, считают в Sber CIB.

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