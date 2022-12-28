Акции IT-компаний и потребсектора РФ лучше всего защищены от внешних и внутренних экономических рисков - "Тинькофф Инвестиции"

Акции IT-компаний и потребительского сектора РФ лучше всего защищены от внешних и внутренних экономических рисков, отмечается в аналитическом материале "Тинькофф Инвестиций".

Эксперты отметили факторы привлекательности инвестирования в российский рынок в 2023г:

- Высокая доля частных инвесторов на рынке и продолжающийся интерес к инвестициям с целью сбережения среди населения.

- Ставки по депозитам низкие, и есть вероятность дальнейшего снижения.

- Российский рынок акций оценен крайне дешево.

- Реинвестирование дивидендов.

- У российских бумаг нет инфраструктурных рисков.

- Многие компании, в первую очередь ориентированные на внутренний рынок, хорошо справляются с кризисом и демонстрируют рост финансовых показателей.

Поддержка государства в некоторых отраслях.

Таким образом, аналитики "Тинькофф инвестиций" продолжают делать основную ставку на компании IT-сферы и потребительского сектора, так как они лучше всего защищены от внешних и внутренних экономических рисков, несмотря на сильную зависимость от внутреннего потребительского спроса.

"Кроме того, такой микс дает нам хорошее сочетание активов с высокой бетой и защитных акций. Первые могут хорошо проявить себя при более позитивном сценарии развития событий. А вторые станут защитой портфеля в случае реализации негативного сценария", - указывают стратеги.

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