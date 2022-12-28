ЦБР перейдет к ужесточению ДКП в следующем году - "Тинькофф Инвестиции"

ЦБ РФ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году и доведет уровень ключевой ставки до 8,5-9,0% годовых к концу 2023г, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Несмотря на то, что Банк России на минувшем заседании в декабре вновь сохранил ставку без изменений (7,5%) и дал достаточно нейтральный сигнал в пресс-релизе, мы ожидаем, что в 2023 году регулятор все-таки перейдет к ужесточению своей политики и доведет уровень ключевой ставки до 8,5-9,0% годовых к концу года на фоне увеличения бюджетного дефицита, ослабления рубля и высоких рисков стагфляции в ведущих экономиках мира", - пишут эксперты.

Регулятор также отмечает, что проинфляционные факторы в настоящий момент преобладают, подчеркивается в комментарии. Среди проинфляционных факторов ЦБ выделяет повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах, ограничения на стороне предложения, расширение бюджетного дефицита, а также ухудшение условий внешней торговли.

"Кроме того, недавнее продление льготной ипотеки также говорит в пользу ужесточения ДКП в будущем, - считают аналитики. - Поскольку льготные программы становятся автономным фактором смягчения денежно-кредитных условий, и этот эффект ЦБ будет вынужден компенсировать через более высокую ставку для рыночного кредита".

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