Акции Селигдара - ставка на дивиденды - Sber CIB

Покупка акций "Селигдара" - ставка на дивиденды, говорится в материале аналитиков Sber CIB.

"Эмитент единственный среди золотодобытчиков выплатил дивиденды в 2022 году. В долгосрочной перспективе "Селигдар" сможет удвоить объем добычи желтого металла за счет разработки месторождения Кючус в Якутии (руда на этом месторождении отличается высоким содержанием золота, а разведанные запасы составляют 175 тонн). В случае дальнейшего роста цен на золото среднесрочные перспективы эмитента будут оптимистичными, так как подорожание золота позволит холдингу инвестировать в развитие новых месторождений и выплачивать дивиденды", - отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики инвестбанка и на возможные риски: повышение AISC, сложности при реализации инвестпрограммы компании, глобальная рецессия.

"Селигдар" - компания средней капитализации, входит в топ-10 по объемам добычи золота в России, а также в топ-5 российских компаний с крупнейшими запасами желтого металла. Кроме того, компания производит концентраты олова, вольфрама и меди.

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