Сохраняется потенциал возврата курса пары евро/доллар ниже 1,0 в 1К23 - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку евро и ждут возврата курса пары EUR/USD ниже уровня 1,0 в первом квартале следующего года.

"Пара EUR/USD в декабре, вопреки нашим ожидания ее снижения, обновила максимумы и торговалась в диапазоне 1,05-1,07. Во многом такая динамика была вызвана общей слабостью доллара, курс которого упал к большинству валют из-за существенного замедления инфляции в США. С тех пор рынок не верит жестким заявлениям представителей ФРС и полагает, что в следующем году американский регулятор сделает еще 2-3 повышения ставки по 25 б.п., а после начнет ее снижать, - пишут эксперты в комментарии. - Получается, что ФРС заканчивает ужесточение своей политики, а у ЕЦБ еще все впереди. Представитель ЕЦБ Клаас Кнот заявил во вторник, что повышение ставки до 2,5% - это "лишь половина пути", а также сообщил о готовности регулятора повышать ставку по 50 б.п. на каждом из ближайших пяти заседаний. Формально это позитивно для курса евро. Однако еврозона находится в рецессии, и столь жесткая риторика от представителей ЕЦБ вызывает удивление. Аналитики Bank of America полагают, что чрезмерное повышение ставки может привести к большим проблемам в периферийных странах и странах-должниках еврозоны. В итоге курс евро не выиграет от ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, а проиграет".

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