"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $395

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $333,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Mastercard показал, что розничные продажи в США во время предновогоднего сезона с 1 ноября по 24 декабря выросли на 7,6% в годовом выражении. Электронная коммерция, как и в прошлом году, продолжила оставаться одним из главных драйверов, показав рост на 10,6% год к году, и составила 21,6% от общего объема продаж по сравнению с 20,9% в 2021 году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага формирует широкий боковой канал, двигаясь к верхней границе. При открытии длинной позиции на 13,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $333,5 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Mastercard Inc. - международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США.

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