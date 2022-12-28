Акции Tesla останутся под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Акции Tesla останутся под давлением в краткосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банк Синара" Ирина Фомкина.

"Инвесторы негативно восприняли новость о том, что компания приостановила производство автомобилей на своем крупнейшем заводе в Шанхае, - пишет эксперт. - Мы считаем, что Tesla накопила запасы автомобилей, которые позволят исполнять заказы даже в случае дальнейшей остановки шанхайского производства. С начала года сроки поставок машин сократились с 22 недель до одного месяца. При этом спрос на автомобили в Китае, на который в 2021г у компании пришлось 26% продаж, снижается. Реализация автомобилей в КНР в ноябре упала на 9,2% г/г, в 2023г потребность в машинах Tesla также может быть снижена. К тому же ситуация усугубится давлением со стороны конкурентов".

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