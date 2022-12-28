"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 8700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 7500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики полагают, что сохраняющийся потенциал роста цен на золото вкупе с ослабляющимся рублем, низкой себестоимостью производства, а также адаптированными каналами сбыта должны положительно отразиться на операционных показателях компании за IV квартал 2022г.

"С технической точки зрения по акции сформировался среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 8700 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 7500 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,81", - указывают эксперты "Финама".

"Полюс" - российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота.

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