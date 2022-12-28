Sber CIB понизил целевую цену "префов" Транснефти до 130 тыс

Sber CIB понизил целевую цену привилегированных акций "Транснефти" до 130 тыс. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Привилегированные акции "Транснефти" с начала года подешевели больше, чем в среднем бумаги нефтегазового сектора. В основном это связано с тем, что участники рынка опасались ограничений со стороны ЕС на поставку российской нефти. Мы считаем, что поставки по системе трубопроводов "Транснефти" не должны существенно сократиться и на этом фоне акции компании могут получить поддержку", - пишут эксперты.

Аналитики Sber CIB также отмечают, что российские порты недозагружены. Они полагают, что российские нефтеналивные терминалы на Балтийском и Чёрном морях могут увеличить перевалку нефти, если будут невозможны экспортные поставки по нефтепроводу "Дружба". На восточном направлении экспорта также возможно увеличение прокачки с помощью использования присадок на нефтепроводе ВСТО. Кроме того, росту экспорта в ближайшие пять лет может способствовать строительство нового терминала "Роснефти" для проекта "Восток Ойл" на Таймыре.

"Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" останется высокой. При условии сохранения объёмов перекачки нефти и индексации тарифа на 4% в год она может составить до 15% в 2022-2023 годах", - отмечается в комментарии.

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