BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Брусника финанс 001Р-02, АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, и О''''КЕЙ 001Р-03, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Перед новогодними каникулами на тонком рынке имеет смысл отдавать предпочтение консервативным инструментам. Облигации сами по себе можно считать консервативными, но более спокойно инвестор может чувствовать себя в низковолатильных коротких бумагах или флоатерах. В качестве валютной части хорошо могут подойти короткие замещающие бонды вроде ЛУКОЙЛ ЗО-23 (в долларах) или Газпром капитал ЗО23-1-Е (в евро)", - пишут эксперты.

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