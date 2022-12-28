Привлекательность среднесрочных ОФЗ повышается - Росбанк

Привлекательность среднесрочных ОФЗ повышается, как минимум, для тех инвесторов, которые не верят в резкое повышение ключевой ставки в обозримом будущем, говорится в комментарии Росбанка.

Аналитики банка обратили внимание на замечание Главы Минфина А. Силуанова о том, что "сейчас нет такого жесткого таргета", какой должна быть доля облигаций с плавающей ставкой (ПК) в общем портфеле заимствований Минфина (в моменте 38%).

"Мы исходим из предпосылки, что Минфин продолжит размещать большие объемы ОФЗ-ПК, постольку-поскольку на них находится спрос со стороны банков без глубоких дисконтов по цене. Эти аукционы будут разбавляться длинными ОФЗ-ПД, которые интересны Минфину с точки зрения дюрации - но в моменте и правда дороги (доходность 10-летней серии 26241 в 10,11% годовых). Подобный расклад повышает привлекательность среднесрочных ОФЗ (например, 5-летние 26236 с доходностью 9,52% годовых) - как минимум, для тех инвесторов, которые не верят в резкое повышение ключевой ставки в обозримом будущем", - пишут эксперты Росбанка.

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