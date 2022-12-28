Среднесрочные перспективы цены акций Сбербанка позитивны - "Алго Капитал"

Среднесрочные перспективы цены акций Сбербанка продолжают выглядеть позитивными в связи с ожидаемым возобновлением выплат дивидендов на них, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Что же касается бумаг ВТБ, то они рискуют продолжить торговаться "слабее рынка", как и в прошлые годы, указывает эксперт в комментарии.

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