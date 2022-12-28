Цена золота в январе 2023г, возможно, подтвердит статистику сильной динамики - "Финам"

Котировки золота в январе 2023 года, возможно, подтвердят статистику по сильной динамике, характерной для данного месяца, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Цены на золото в ходе торговой сессии во вторник активно росли, переписав максимальные значения с июня на фоне небольшого снижения курса доллара. Однако вместе с этим росли и доходности по US Treasuries - этот фактор традиционно тормозит повышение стоимости драгметаллов, - пишет эксперт. - Как видим, котировки продолжают консолидацию возле уровня сопротивления на $1832 за тройскую унцию и даже пытаются его преодолеть, но пока без особого успеха. Мы надеемся, что в январе следующего года стоимость золота сможет подтвердить статистику по сильной динамике, характерной для данного месяца".

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