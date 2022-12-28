Инвесторам стоит воздержаться от увеличения позиций в акциях нефтегазового сектора - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит воздержаться от увеличения позиций в акциях нефтегазового сектора РФ, полагают аналитики "Солид Брокер".

Российским компаниям запретили с 1 февраля 2023 года торговать нефтью по западным предельным ценам. Запрет пока введен для нефти, но распространится и на нефтепродукты, на которые с 5 февраля будет введен потолок цен и эмбарго ЕС, отмечается в комментарии.

"Правительство предполагает, что придется в первом квартале снизить добычу нефти на 6-7% из-за того, что часть поставок окажется по крайней мере в первое время под угрозой. Так или иначе, это должно способствовать росту как цен Brent из-за сокращения предложения, так и цен Urals. Отметим, что сам механизм начнет действовать не сразу, а нефтепродукты ещё позже. Но картина должна уже проясниться к концу первого квартала. Пока же нефтяной сектор, на наш взгляд, остается рисковым, и мы бы воздержались от увеличения позиций в нём до прояснения ситуации", - пишут эксперты "Солид Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.