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28 декабря 2022 года 11:29
Возможен рост индекса Hang Seng в краткосрочной перспективе - БКС Экспресс
Возможно продолжение роста индекса Hang Seng в краткосрочной перспективе, полагает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в среду показывает умеренный рост на сообщениях о снятии карантинных мер для въезда в КНР. Как и ожидалось, бенчмарк совершил повторный рывок выше 20000 пунктов. В краткосрочной перспективе индекс может продолжить восходящее движение, но это лишь будет увеличивать вероятность коррекции на среднесрочном горизонте. Если не появится дополнительных значимых драйверов для роста, первой целью для снижения выглядит район 18000 пунктов, - пишет аналитик в комментарии. - В 2023 году, если не произойдет значительных негативных макрособытий, индекс после коррекции может продолжить рост как минимум до первой цели в районе 20900 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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