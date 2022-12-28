Рынок ОФЗ в среду сохранит умеренно негативное настроение - Инвестбанк Синара

Рынок ОФЗ в среду, скорее всего, сохранит умеренно негативное настроение, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Эксперт отмечает, что на рынке ОФЗ в ходе торгов вторника доминировали продавцы, в результате чего доходности в средней части кривой прибавили около 10 б.п. Бумаги со сроком погашения 2,5-4 года наиболее выросли в доходности - на 10-20 б.п., до 8,4-8,8% годовых на фоне довольно высоких торговых оборотов. Короткие облигации увеличились в доходности на 4-8 б.п., до 7,2-7,94% годовых.

"Вероятно, в среду сохранится умеренно негативный настрой, однако объем торгов, скорее всего, будет не такой высокий", - прогнозирует Афонин.

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