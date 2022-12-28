Рубль сохраняет шансы на укрепление к 68-70 руб./$1 до конца текущей недели - ПСБ

Рубль пока сохраняет шансы на укрепление к уровням 68-70 руб./$1 до конца текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торговая активность на валютной секции Московской биржи во вторник оставалась высокой, отражая сохраняющийся спекулятивный спрос на американскую валюту. На это указывают и несколько более низкие позиции юаня и евро к доллару по сравнению с глобальными валютными рынками. Доллар может продолжить пытаться инерционно подняться выше, но уже выглядит перегретым и по мере удовлетворения спекулятивного спроса, скорее всего, опустится на более оправданные, по нашему мнению, уровни. Мы все же рассчитываем на откат в 68-70руб./$1, надеемся, что увидим его до конца этой недели", - пишет эксперт в комментарии.

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